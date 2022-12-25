Kayseri Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 61 - 100

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Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Halil Erkoç, Safa Halit Çakır

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 10, Sevgi 8, Zeynep, Landrum 13, Eylül, Nisa, Mısra 5, Şuğranur 9, Sarauskaite 8, Feray 8

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Nacickaite 21, Simge, Miray, Merve 8, Pelin Derya 5, Işıl 2, İeva 9, Devran 4, McCovan 18, Meltem 9, Stevens 17, Tuğçe 7

1'İNCİ PERİYOT: 11 27

DEVRE: 28-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50 75ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12´nci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 100-61 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayı ile Galatasaray´dan Nacickaite oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-25 18:16:37



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