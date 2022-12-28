Kayseri'de büfeye silahlı saldırı: 2 yaralı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de kimliği henüz belirsiz kişilerce bir büfeye tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi´nde meydana geldi. Otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, büfeye tabancayla ateş açtı. Bu sırada büfede bulunan T.Ç. ve M.A. kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-12-28 14:49:01



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