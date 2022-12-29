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Ümidi bittiği anda böbrek bulundu

DHA

Ümidi bittiği anda böbrek bulundu


Furkan KAVUKLU-Sevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 9 yıldır diyalize bağlı yaşayan Fatma Topak (39), 80 yaşındaki kadavradan alınan böbrekle hayata tutundu. Yaşadığı sevinci anlatan Topak, "Gece saat 01.00'de telefon çaldı. Şaka yapıyorlar zannettim, inanamadım. Tam ümidimi kaybettiğim anda böbrek bulundu. Nakil bekleyen hastalar umutlarını kaybetmesinler. Onlar da kurtulsunlar" dedi.
Yahyalı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Topak, 9 yıl önce ikinci çocuğuna doğum yaptıktan sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Topak'ın böbreğinde küçülme olduğu belirlendi. Diyaliz tedavisine başlayan Topak, 9 yıl boyunca nakil bekledi. Topak, ümidini kaybetmeye başladığı anda, 2 hafta önce hastaneden gelen telefonla heyecanlandığını anlattı. Adana'da, 80 yaşında hayatını kaybeden erkek kadavradan alınan böbrek, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilip Topak'a nakledildi.
Nakil sonrası hastanedeki tedavisi süren Fatma Topak, "İkinci çocuğum doğduktan 1 sene sonra, böbrek hastalığımın olduğu ortaya çıktı. Devlet hastanesine geldik. Araştırmalar sonucunda böbreğimde küçülme olduğu ortaya çıktı. Sonrasında diyalize başladım. Çok zor bir süreçti. Bir yere gidemiyorsun. Çocuklarınla tam ilgilenemiyorsun. Geçen süreçte eşimle beraber ağladık, güldük. İlk başlarda psikolojim çok bozuldu. Zamanla, mecburen alışmaya başlıyorsun" diye konuştu.
'BİZ DE ORGANLARIMIZI BAĞIŞLADIK'
Heyecanını anlatan Topak, "Gece saat 01.00'de telefon çaldı. Eşimi aradılar. Ben şaka yapıyorlar zannettim, inanamadım. 'Hemen gelmeniz gerekiyor' dediler. Çok şaşırdım ve heyecanlandım. Tüm tahliller yapıldı. Mutlu, hüzünlü olduğum bir anda ameliyata girdim. Böbrek kadavradan alındığı için kötü düşünmedim. Ameliyatım da çok güzel geçti. Bana, böbreğini verene Allah rahmet eylesin. Ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Tam ümidimi kaybettiğim anda böbrek bulundu. İnşallah bundan sonra ikinci baharımız olur. Herkes organlarını bağışlasın. Hastanede nakil bekleyen çok hasta var. Organ bağışı daha da çoğalsın. Nakil bekleyen hastalar umutlarını kaybetmesinler. Onlar da kurtulsunlar. İnşallah herkes nakil olur. Biz de eşimle beraber organlarımızı bağışladık. Kimsenin başına gelmez diye bir şey yok. Belki bir gün olmaz dediğin kendine olur" ifadelerini kullandı.
'BİZE İKİNCİ HAYATI VERDİLER'
Fatma Topak'ın eşi Mustafa Topak ise mutluluğunu paylaşarak, "Buraya Yahyalı'dan böbrek nakli için geldik. Eşimin 9 yıldır böbrek sıkıntısı vardı. Sürekli diyalize geliyordu. Bizi buradan aradılar ve geldik. Böbrek nakli gerçekleşti. Hastanemize ve doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize ikinci bir hayatı verdiler. Herkesi organ nakline davet ediyorum. Kadavradan da olsa bizim yüzümüzü güldürdü, mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
'BU İŞ KOORDİNASYON VE EKİP İŞİ'
Fatma Topak'ın böbrek naklini gerçekleştiren Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, "Hastamız, yaklaşık 9 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli sırasında bekliyordu. Bundan 2 hafta önce, gece yarısı Adana Bölge Merkezi'nden almış olduğumuz bir böbrek vericisinin olduğu haberiyle aslında süreç başladı. Hepimiz heyecanlandık. Bu iş koordinasyon ve ekip işi. Adana'da beyin kanamasından dolayı vefat etmiş bir hastanın ailesi, hastanın böbreğini vermeyi kabul etti. Böbrek çıkarıldıktan sonra organı ivedilikle buraya getirildi. Sonrasında bizim Şehir Hastanesi'ndeki sürecimiz başladı. Değerlendirmeler ve Bakanlık'la yapılan irtibatla birlikte en uygun hastamızın Fatma Hanım olduğuna karar verildi. Biz de çok hızlı bir şekilde, gelen organı Fatma Hanım'a naklettik. Hasta ölmesine rağmen ailesinin bu dirayeti gösterip böbrek naklinde bulunması ve böbreğini vermiş olmaları hastamız için çok önemli bir şeydi. Bundan sonra Fatma Hanım diyalizden bağımsız olarak, normal insanlar nasıl yaşıyorsa, ilaçlarını aldığı sürece aynı şekilde hayatına devam edecek. Hayat kalitesi çok artacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2022-12-29 10:18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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