SP'li Doğan: Seçim tarihi açıklandığında adayımızı o zaman açıklayacağız



Hacer Sümeyye MURAT/KAYSERİ,(DHA)SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, "Cumhurbaşkanı adayı kimin olacağına seçim tarihi açıklandığı zaman karar verip, o gün açıklayacağız. Bu karara bu güne kadar herkes sadık kaldı. İnşallah bu kararın bir ihtimal ocak ayı sonuna doğru bozularak erkenden açıklama ihtimali var. Ama kesin olarak seçim tarihini iktidar ne zaman açıklarsa biz de adayımızı o zaman açıklayacağız" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, bir restoranda genel idari kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. EYT konusuna değinen Doğan, "Dün EYT ile ilgili bir açıklama yapıldı. Her şeyden öte EYT mağdurları açısından çok değerli olduğuna inanıyorum. Ciddi manada mücadele ettiler, mücadelelerini muhalefet ile beraber iktidarı mecbur bırakarak kazanmış oldular. Burada aslında plansızlığa örnek olsun diye dikkatinizi çekmek istediğim bir örnek var. Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi bir ülke 10 gün önce TBMM'de 2023 yılı bütçesini onaylıyor. Fakat aradan 10 gün geçtikten sonra 2 milyon 250 bin insanın hayatına dokunacak tahmini olarak da devlete yükü 250 milyar lira civarında olacak bir olayı 10 gün sonra o planın içinde dahil olmadan gerçekleştiriyor. Böyle bir düzensizlik olmaz. Böylesine günübirlik hareketle ülkeyi bir adım öteye taşımak mümkün olmaz" diye konuştu.

6'lı Masa'ya değinen Doğan,"6'lı Masa bir araya geldiğinde aldığı 2 tane ilkeli temel karar var. Bunlardan birisi, 'biz bundan sonraki süreçte ittifak ettiğimiz konularda beraber hareket edip, ihtirap ettiğimiz konuları konuşmayacağız' İttifak ettiğimiz konuları icra ederken zaten ihtirap ettiğimiz konuları da bertaraf ederiz. İkincisi ise, bu seçimde kimin Cumhurbaşkanı adayı kimin olacağına seçim tarihi açıklandığı zaman karar verip, o gün açıklayacağız. Bu karara bu güne kadar herkes sadık kaldı. İnşallah bu kararın bir ihtimal ocak ayı sonuna doğru bozularak erkenden açıklama ihtimali var. Ama kesin olarak seçim tarihini iktidar ne zaman açıklarsa biz de adayımızı o zaman açıklayacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Bölge Türkiye-Kayseri Hacer Sümeyye MURAT

2022-12-29 16:50:01



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