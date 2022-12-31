Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e charter uçuşları başladı, turistler karanfille karşılandı



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, geçen hafta kayak sezonunu açan Erciyes Kayak Merkezi'ne charter uçuşlarla ilk kafile Rusya ve Polonya'dan geldi. Turistler, kırmızı karanfillerle karşılandı. Erciyes'e kış sezonu boyunca 40 bin yabancı turist gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes, yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kış sezonunu 22 Aralık'ta açan Erciyes'e, kayak sezonunun ilk charter uçuşları Polonya'nın başkenti Varşova'dan ve Rusya'nın başkenti Moskova'dan gerçekleşti. Erciyes'e gelen bin kişilik ilk turist kafilesi dağ ve şehir otellerine yerleşti. Mart ayının son haftasına kadar sürecek olan charter uçuşların yanında İstanbul aktarmalı gelen yabancı turistlerle birlikte kış boyu dünyanın her yerinden yaklaşık 40 bin yabancı turistin tatilini Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmesi bekleniyor. Kış tatili için Moskova ve Varşova'dan bir haftalık tatil paketleriyle Erciyes'e gelen yabancı turistler, sadece kayak yapmakla yetinmeyip 6 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve tabi güzelliklerini de keşfederken, 45 dakikalık mesafedeki Kapadokya'da peri bacalarını gezip balon turu deneyimi yaşayacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-12-31 12:29:20



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