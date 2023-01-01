Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Yüsra'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Yüsra'

DHA

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Yüsra'


Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kentin 2023 yılındaki ilk bebeği saat 00.05'te doğdu. Kız olan bebeğe 'Yüsra' adı verildi.
Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, 2023 yılının ilk bebeği 00.05'te dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucaklarına alan Ahmet Tekin ve Asena Tekin çiftinin bebeğine Yüsra ismi verildi. Yüsra bebek 3 kilo 900 gram doğarken, boy uzunluğunun ise 51 santim olduğu belirtildi. 2023 yılının ilk bebeği olması nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Şamil Gergin aileyi ziyaret ederek, tebrik etti. Duygularını anlatan Anne Asena Tekin, "Bebeğimiz hem bizim hem yeni yılın ilk bebeği oldu. Bu durumdan dolayı mutluyuz ve kıvanç doluyuz. Şehir hastanesini tercih emekle iyi bir karar almışım. Sevgili doktorumuz, hemşirelerimiz ve ebelerimiz çok güzel ilgilendiler Büyük bir profesyonellikle birlikte adım attık. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum" dedi.
Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Şamil Gergin ise "Her gün 25-30 doğumun olduğu Kayseri Şehir Hastanesinde, devletimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, 2023 yılında ilk doğan bebeğimizi ziyarete geldik. Başhekimliğimiz adına Baba Ahmet beyi, anne Asena hanımı tebrik diyoruz. Bebeğimiz Yüsra´ya da sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-01-01 02:12:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
YEREL HABERLER Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
Erciyes'te yeni yıl öncesi 'gece' kayağı
YEREL HABERLER Erciyes'te yeni yıl öncesi 'gece' kayağı
Kayseri'de 426 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 426 litre sahte içki ele geçirildi
Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda yılbaşı denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda yılbaşı ...
Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması
YEREL HABERLER Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayserili pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Kayserili pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Kayseri Valisi Çiçek'in yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Çiçek'in yeni yıl mesajı
Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler gelmeye başladı
YEREL HABERLER Kayak sezonunu açan Erciyes'e yabancı turistler ...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın ...
(Görüntülü)- POLONYA VE RUSYA&#039;DAN ERCİYES&#039;E CHARTER UÇUŞLARI BAŞLADI, TURİSTLER KARANFİLLE KARŞILANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- POLONYA VE RUSYA'DAN ERCİYES'E ...
Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e charter uçuşları başladı, turistler karanfille karşılandı
YEREL HABERLER Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e charter uçuşları ...
Adliyenin duvarlarını yaptığı manzara resimleri ile süslüyor
YEREL HABERLER Adliyenin duvarlarını yaptığı manzara resimleri ile ...
GÜNCELLEME - Kayseri'de sahte para operasyonunda yakalananlardan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kayseri'de sahte para operasyonunda ...
Kayseri'de kaybolan 25 koyun jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de kaybolan 25 koyun jandarma tarafından ...
Kayseri'de aranan 11'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 11'i firari hükümlü 22 kişi ...
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI
Genç Kızılay Melikgazi Teşkilatı, Sarıoğlan'da öğrencileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Genç Kızılay Melikgazi Teşkilatı, Sarıoğlan'da ...
Kayseri’nin ihracatı 11 ayda yüzde 10 arttı
YEREL HABERLER Kayseri’nin ihracatı 11 ayda yüzde 10 arttı
Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği bu yıl 6 bin 517 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği bu yıl 6 bin ...
(Görüntülü) Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayserisporlu futbolcular Mane ve ...
"Talas Süt Evi Projesi" ürünleri satışa sunuldu
YEREL HABERLER "Talas Süt Evi Projesi" ürünleri satışa sunuldu
Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, ...
Eski asker hastanesinin bir bölümüne engelliler için atölye kurulacak
YEREL HABERLER Eski asker hastanesinin bir bölümüne engelliler için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.