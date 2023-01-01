Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Yüsra'



Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kentin 2023 yılındaki ilk bebeği saat 00.05'te doğdu. Kız olan bebeğe 'Yüsra' adı verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, 2023 yılının ilk bebeği 00.05'te dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucaklarına alan Ahmet Tekin ve Asena Tekin çiftinin bebeğine Yüsra ismi verildi. Yüsra bebek 3 kilo 900 gram doğarken, boy uzunluğunun ise 51 santim olduğu belirtildi. 2023 yılının ilk bebeği olması nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Şamil Gergin aileyi ziyaret ederek, tebrik etti. Duygularını anlatan Anne Asena Tekin, "Bebeğimiz hem bizim hem yeni yılın ilk bebeği oldu. Bu durumdan dolayı mutluyuz ve kıvanç doluyuz. Şehir hastanesini tercih emekle iyi bir karar almışım. Sevgili doktorumuz, hemşirelerimiz ve ebelerimiz çok güzel ilgilendiler Büyük bir profesyonellikle birlikte adım attık. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum" dedi.

Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Şamil Gergin ise "Her gün 25-30 doğumun olduğu Kayseri Şehir Hastanesinde, devletimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, 2023 yılında ilk doğan bebeğimizi ziyarete geldik. Başhekimliğimiz adına Baba Ahmet beyi, anne Asena hanımı tebrik diyoruz. Bebeğimiz Yüsra´ya da sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-01-01 02:12:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.