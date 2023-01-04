Kayserispor - Fatih Karagümrük: 2-4

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna

KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 46 Emrah Başsan), Carole, Ali Karimi (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Mensah, Kemen (Dk. 77 Ramazan Civelek), Cardoso, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Campanharo) , Gavranovic (Dk. 69 İlhan Parlak)

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ricci, Shukurov (Dk. 66 Nicholas), Ozdoev, Kouassi (Dk. 73 Kazım Kazım), Borini (Dk. 66 Burak Kapacak) (Dk. 88 Salih Dursun), Diagne (Dk. 73 Samed Onur)

GOLLER: Dk. 57 (P) Mensah, Dk. 72 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 1 Levent Mercan, Dk. 12 ve Dk. 63 Diagne, Dk. 46 Shukurov (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Mensah (Yukatel Kayserispor), Shukurov, Batuhan Şen, Kazım Kazım (Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-2 yenildi.

1'inci dakikada ceza sahası dışında Ricci'nin pasında topla buluşan Levent Mercan'ın kaleye şutu ağlarla buluştu: 0-1.

12'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kouassi'nin şutunu kaleci Bilal Beyazıt çeldi. Kaleciden seken topu tamamlayan Diagne topu ağlara yolladı: 0-2.

25'inci dakikada Dresevic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kouassi, kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.

27'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozdoev'in şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

46'ncı dakikada Fatih Karagümrük'te Shukurov, Mensah'a yaptığı baskı sonucu topu alarak, girdiği ceza sahası içinde çektiği şut ile topu ağlara yolladı: 0-3.

55'inci dakikada Kayserispor atağında ceza sahası içine gelen topta Kolevetsios'un kafayla vurduğu topa Fatih Karagümrük oyuncusu Borini el ile müdahale etti. VAR'da pozisyonu izleyen hakem penaltı kararı verdi.

57'nci dakikada Kayserispor'da Mensah kullandığı penaltı atışını ağlarla buluşturdu: 1-3.

63'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin uzaktan şutu ağlarla buluştu: 1-4.

72'nci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın kafa ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.

Karşılaşmadan deplasman ekibi 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-01-04 19:11:21



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