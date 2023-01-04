Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının ardından



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün maça damga vuran şey bireysel hatalar oldu" ifadelerine yer verdi. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ise "Önemli bir 3 puan aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-2 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Zor bir maç oynadık. 26 puan yaptığımızda çok rahatlayacağımız bir maç olacak diye düşünüyorduk ama karşılaşmaya 1-0 yenik başladık. Sonrasında kısa bir sürede 2'nci golü yedik. Bugün maça damga vuran şey bireysel hatalar oldu. Oyuncularım 15-16 hafta boyunca iyi oynayarak bugüne geldi. Bugün kötü oynama kredisini kullandı. Kafamızı kaldıracağız. Yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ise "Bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Bu 3 puanı zoru bir takıma karşı aldık. Bu da bizim için iyi bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çağdaş Atan'ın açıklamaları

Andrea Pirlo'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-01-04 19:48:44



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