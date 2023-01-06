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Bekir'i öldüren babanın cezası, yeniden yargılamada 17,5 yıla çıktı

DHA

Bekir'i öldüren babanın cezası, yeniden yargılamada 17,5 yıla çıktı


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uyuşturucu almak için para isteyen oğlu Bekir Yıldırım'ı (21) av tüfeğiyle öldüren Cuma Yıldırım´a (57) 'haksız tahrik' indirimiyle verilen 15 yıl hapis cezası, itiraz sonucu dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce az bulunarak bozuldu. Yeniden yargılanan Yıldırım'ın cezası, 17 yıl 6 aya çıkarıldı.
Olay, 4 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bağımlı olduğu öne sürülen Bekir Yıldırım, iddiaya göre, uyuşturucu almak için babası Cuma Yıldırım'dan para istedi. Cuma Yıldırım, olumsuz yanıt verince aralarında tartışma çıktı. Cuma Yıldırım, kendisini dövmeye kalkışan oğluna av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bekir Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cuma Yıldırım da polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Cuma Yıldırım hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ekim´de görülen duruşmada, tutuklu sanık Cuma Yıldırım´a, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verildi. Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek cezayı 15 yıla düşürdü ve Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İSTİNAF KARARI BOZDU
Karara itiraz edilmesinin ardından dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede, sanık Cuma Yıldırım´a en üst sınırdan `haksız tahrik´ indirimi uygulandığını ve indirimin alt sınırdan değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarılan Cuma Yıldırım'ın yanı sıra şikayetçi eşi ve çocukları da duruşmada hazır bulundu. Oğlunun uyuşturucu kullanıcısı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Benden 400 lira istedi. Bir baba kasti olarak böyle bir şeyi nasıl yapar? Silahı kaçırmak isterken, bir anda patladı. Oğluma nasıl kıyabilirim? Pişmanım" dedi. Sanığın eşi ve çocukları ise şikayetçi olduklarını belirtti.  
CEZASI ARTTI
Tanığın da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanık Cuma Yıldırım´a 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirip, cezayı 17 yıl 6 aya düşürdü ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-01-06 10:53:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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