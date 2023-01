Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış anması için Doğu Ekspresi ile yola çıktı (2)

DOĞU EKSPRESİ TRENİ KAYSERİ'YE ULAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kars'ta 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na katılmak üzere gençler, milli sporcular ve sanatçılar ile beraber Ankara'dan hareket ettiği Doğu Ekspresi Treni Kayseri'ye ulaştı. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekileri, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı. Bakan Kasapoğlu, "Biliyorsunuz sabah saatlerinde, gençlerimizle, sporcularımızla, sanatçılarımızla ve bilim kültür insanlarımızla beraber bir yola çıktık. Ecdadın izinde Sarıkamış yolculuğuydu. Hamdolsun an itibari ile Kayseri'ye vardık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük bir coşku ve heyecan içindeyiz. Bununla birlikte Sarıkamış'ın 108'inci yıl dönümünde büyüklerimizi, kahramanlarımızı ve ecdadımızı anma vesilesi ile yoldayız" diye konuştu.

"Pazar günü orada geleneksel hale getirdiğimiz yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" diyen Bakan Kasapoğlu "Sarıkamış'taki vefa, direniş ve kahramanlık ruhunu gençlerimizin omzunda ilelebet diri bir şekilde taşıyacağız. İşte o yüzden gençlerimizle birlikte bu yıl Sarıkamış Ekspresi ile özel bir program yaptık. Az önce Yozgat'taydık. Öncesinde Kırıkkale'deydik. Şimdi Kayseri'deyiz. Biraz sonra Sivas'a geçeceğiz. Her bir karışında kahramanlık destanı olan yurdumuzda, hamdolsun gençlerimizle birlikte hem şehirlerimize dair hem de burada yaşanan öykülere dair güzel sohbetlerimiz oluyor. Dolu dolu bir yolculuk gerçekleşiyor. Her bir genç birbirinden kıymetli. Tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnet ile yad ediyorum."

Bir süre Kayseri'de mola veren Doğu Ekspresi treni, ardından Kars'a gitmek için yoluna devam etti. (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU

2023-01-06 19:23:23



