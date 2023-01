Doktor anne-oğulun aynı hastanede görev yapma hayali gerçek oldu

Furkan KAVUKLUSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Şehir Hastanesi'nin Tıbbi Patoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Karaman (55) ile İstanbul´da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi´nden mezun olan oğlu Oğuzhan Karaman'ın (24) aynı hastanede görev yapma hayali gerçek oldu. Şehir hastanesinin ortopedi bölümünde görev yapan asistan doktor Oğuzhan Karaman, "Çocukken annemin mikroskobuyla çok oynardım. Doktor olmak istiyordum. Mutluyum şu an" derken, Prof. Dr. Hatice Karaman ise "Oğlumun varlığı benim için yeterli. Çok gurur verici bir durum" diye konuştu.

İstanbul'da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Oğuzhan Karaman, annesi Prof. Dr. Hatice Karaman'ın görev yaptığı Kayseri Şehir Hastanesi'ni birinci tercih olarak yazdı. Oğuzhan, 5 ay önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne atanınca anne oğulun aynı hastanede görev yapma hayali de gerçek oldu.

Annesiyle aynı hastanede olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Oğuzhan Karaman, "2022 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Haziran ayında mecburi hizmet dolayısıyla burada pratisyenliğe başladım. Sonrasında, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) girdim. İstanbul'daki 6 senelik tıp eğitimimden sonra ailemle birlikte olmak için TUS tercihlerimde Kayseri Şehir Hastanesi'ni yazdım. Şu an burada, ortopedi bölümü asistanıyım. Kanser öyküsü veya başka hastalığı olan hastalarımızın patolojik kırıkları oluyor. Hastalardan biyopsi ve parçalar alınıyor. Aldığımız parçaları da patolojiye gönderiyoruz. Patolojide, parçalara annem bakıyor" dedi.

Annesiyle evde fazla görüşemediklerini belirten Oğuzhan Karaman, "Ben sabah erken çıkıyorum, o biraz daha geç geliyor ya da ben geç geliyorum. O yüzden burada görüşüyoruz. Çocukken annemin mikroskobuyla çok oynardım. Doktor olmak istiyordum. Bu yönde ilerledim ve şu an mutluyum. İleride annemle yan yana çalışmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMUN BURADA OLMASI GÜÇ, MUTLULUK VE GÜVEN VERİYOR'

Kayseri Şehir Hastanesi'nin Tıbbi Patoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Karaman, "27 yıldır doktor olarak görev yapmaktayım. Son 22 yılım önce devlet hastanesinde daha sonra da burada geçti. Son 5 aydır, oğlumla birlikte aynı hastanede görev yapmaktayız. Bu ailemiz için inanılmaz gurur verici bir şey. Oğlumun burada olması bana ayrı bir güç, sevinç, mutluluk ve güven veriyor. Onun için de aynı duygular olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyi hiç hayal etmezdim ama çok istediğim bir şeydi. Burada olmasından aşırı mutluyum" diye konuştu.

'VARLIĞI BİLE YETERLİ'

Yoğun çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Karaman, "2004 yılından beri patoloji kliniğindeyim. Buranın kurucusuyum. Burada 17 uzman ve 5 asistanla birlikte hizmet vermekteyiz. Çok zor bir işi severek yapıyoruz. Oğlum da mecburi hizmetine burada başlamıştı. 3 aylık bir dönemden sonra burada uzmanlık almaya ve ilk girdiği sınavda da kendi isteğiyle, severek ortopedi uzmanı olmaya karar verdi. Aslında birbirimizi hiç görmüyoruz diyebilirim. Çünkü o da çok yoğun çalışıyor ve ben de çok yoğunum. Ama onun burada olması, varlığı bile benim için yeterli. Çok gurur verici bir durum. Herkese sağlıklı, mutlu, ne istediğini bilen çocuklarla beraber geçirilecek güzel bir hayat diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Furkan KAVUKLU

2023-01-07 11:20:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.