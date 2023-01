Özhaseki: Başka siyasiler konuşur, AK Parti çalışır ve yapar

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eser ve hizmet söz konusu olduğunda Allah´ın izniyle bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Başka siyasiler sadece konuşur. Hatta bol yalan ve iftira ile uğraşır. AK Parti çalışır ve yapar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen '2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve davetliler yer aldı. Toplantıda konuşan Özhaseki, "2022 yılında enflasyon, istisnasız tüm ülkelerin başlıca sorunu haline geldi. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtlarının tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu. Ama önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir" diye konuştu.

'MAAŞLARDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK'

Küresel krizlerden doğan ekonomik sıkıntıları vatandaşlara hissettirmemek için hükümetin tedbirler aldığını vurgulayan Özhaseki, "Temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinden elektrik ve doğal gazda gerçekleştirilen yüksek oranlardaki sübvansiyonlara, geniş kapsamlı aile destek paketlerinden öğrenci kredilerinde enflasyon farkının kaldırılmasına, kira artış oranına getirilen sınırdan icra dosyalarının affına kadar birçok önemli adım attık. Hükümet olarak, çalışan-emekli ayırt etmeksizin maaşlarda önemli iyileştirmeler yaptık. Bu yıl da asgari ücreti iki kez enflasyon üzerinde artırdık. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan kredi destek paketlerini de hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın alım güçlerini artırmak amacıyla temel gıda ürünlerindeki KDV´yi yüzde 1´e indirdik. Yeme içme hizmetlerinde, temizlik ürünlerinde, meskenlerde ve çiftçimizin kullandığı elektrikte KDV oranını yüzde 8´e indirdik. Mesken aboneleri için elektrikte yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 sübvansiyon sağlıyoruz. Yine hükümetimiz 2022 yılında 276,8 milyar TL vergi gelirinden vatandaşlarımız lehine vazgeçti" ifadelerini kullandı.

'İHRACATIMIZ 254 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI'

2022 yılında ihracatın 254 milyar dolar seviyelerine geldiğine değinen Özhaseki, "Üretim ve istihdam kapasitesini artıran Türkiye, 2021 yılında elde ettiği yüzde 11,4´lük büyümeyle G-20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleşti. Ülkemiz bu güçlü performansını 2022 yılında da sürdürmüş, ilk üç çeyrekte yüzde 6,2 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde büyümüştür. Son 20 yılda Türkiye ortalama yüzde 5,56 civarında büyüdü. İhracatımız yıllık 254 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara, maruz kaldığı gizli-açık ambargolara, dışarıdan ve içeriden yürütülen sabotajlara, güçlüklere rağmen bu seviyeye geldi. Türkiye´yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'2025 YILINDA HIZLI TREN BİTECEK'

Özhaseki, Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Proje´ne de değinerek, "Projenin ihalesini yaptık, 2025 yılında hızlı tren bitecek. Proje tamamlandığında Kayseri-Ankara arası trenle 2 saatlik mesafeye düşecek. Bugün yaklaşık değeri 24 milyar TL´yi buluyor. Diğer yandan KayseriAnkara Otoban Bağlantı Yolu çalışmaları bitti ve güvenli bir şekilde çift şeritli ulaşım sağlanıyor" diye konuştu.

Kayseri´nin her sorunu ile birebir ilgilendiklerini belirten Özhaseki, "Hep söylediğim gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Eser ve hizmet söz konusu olduğunda Allah´ın izniyle bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Şehrimizin yararına olacak her işin takipçisiyiz, her problemin çözüm yeriyiz. Başka siyasiler sadece konuşur. Hatta bol yalan ve iftira ile uğraşır. AK Parti çalışır ve yapar" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-01-07 14:01:25



