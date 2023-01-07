Develi Belediye Spor - Halkbank: 0-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
DEVELİ BELEDİYE SPOR: Caner Pekşen, Hamdi Erkan, Abdullah Çam, Yusuf Eken, İan İereshchenko, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler (L) (Mehmet Susam, Ahmet Samet Baltacı)
HALKBANK: Doğukan Ulu, Ma´a Micah, Nicolas Brunu, Mert Matic, Abdel Aziz Nimir, Oğuzhan Doğruluk, Deniz İvgen (Aslan Eksi, Serhat Coşkun, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz, Volkan Done)
SETLER: 16-25, 21-25, 13-25
SÜRE: 67 dakika
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 14´üncü haftasında sahasında Halkbank´ı konuk eden Develi Belediye Spor maçı 3-0´lık sonuçla kaybederek sezonun ikinci yarısına yenilgiyle başladı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-01-07 17:38:13
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