Develi Belediye Spor - Halkbank: 0-3

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-

SALON: Murat Kocatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Caner Pekşen, Hamdi Erkan, Abdullah Çam, Yusuf Eken, İan İereshchenko, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler (L) (Mehmet Susam, Ahmet Samet Baltacı)

HALKBANK: Doğukan Ulu, Ma´a Micah, Nicolas Brunu, Mert Matic, Abdel Aziz Nimir, Oğuzhan Doğruluk, Deniz İvgen (Aslan Eksi, Serhat Coşkun, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz, Volkan Done)

SETLER: 16-25, 21-25, 13-25

SÜRE: 67 dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 14´üncü haftasında sahasında Halkbank´ı konuk eden Develi Belediye Spor maçı 3-0´lık sonuçla kaybederek sezonun ikinci yarısına yenilgiyle başladı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-01-07 17:38:13



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