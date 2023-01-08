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(ÖZEL) 'Sokaktan madalyaya uzanan' tekvandocu kardeşlerin hedefi; milli takım

DHA

(ÖZEL) 'Sokaktan madalyaya uzanan' tekvandocu kardeşlerin hedefi; milli takım


Furkan KAVUKLU-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ve Emniyetspor Kulübü bünyesinde, 2014 yılında başlatılan 'İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' projesine, sokakta sürekli kavga eden Halis Şimşek (19) ve kardeşi Çağrı Şimşek (18) tekvando branşından katıldı. 2 kardeş, 9 yıllık süreçte çok sayıda madalya kazandı, şimdiki hedeflerinin milli takımda ülkeyi temsil etmek olduğunu söyledi. Halis Şimşek, "Bu projeye başlamadan önce çok yaramazdım. Sokakta sürekli kavga ediyordum. Yoğun çalışma ile birçok başarı elde ettik. Hedefim, dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı okutmak" dedi.
Çağrı Şimşek ise, "Buraya başlamadan önce hayatımda spor yoktu. Sürekli kavgaya bulaşıyordum. Kendimi özgüvensiz hissediyordum. Spora başlayınca potansiyelimin farkına vardım. Böylelikle kendime özgüven kattım. Milli takıma girip, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu. 
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ve Emniyetspor Kulübü 2014 yılında, 'İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' projesi başlattı. Proje kapsamında hedef kitle, şehrin suç oranı yüksek mahalleri olarak belirlendi. Suç işlemeye meyilli çocuklar tekvando sporuna yönlendirildi. Proje kapsamında 2014'ten bu yana 5 bin 500 kişiye ulaşıldı. Sokakta sürekli kavga eden Halis Şimşek ve kardeşi ve Çağrı Şimşek de projeye 2021 yılında katıldı. Tekkvando branşına ilgi duyan iki kardeş 9 yıllık süreçte çok sayıda madalya kazandı. İki kardeş şimdiki hedefleri olan milli takıma hazırlanıyor.
Tekvandoda çeşitli başarılar elde eden Halis Şimşek, "Emniyet Spor Kulübü'nde sporcuyum. Uzun zamandır spor yapıyorum. Bu projeye başlamadan önce çok yaramazdım. Sokakta sürekli kavga ediyordum. Hiperaktif bir çocuktum. Büyüdüğüm mahalle iyi bir mahalle değildi. Hasan hoca ile daha önceden tanıştığımız için de buraya başladık. Ben sürekli kavga ettiğim için buraya yönlendirdiler. Ailem de bu durumumdan şikayetçi oluyordu. En sonunda buraya başlamaya karar verdik. Öncelikle burada saygıyı öğrendik. Sokakta kimse ile kavga etmemeyi, kimseyi ezmemeyi  ve sokak kültürünün asıl sebeplerini öğrendik. Yoğun çalışma ile bir çok başarı elde ettik. Türkiye ve okullar arasında derecelerim var. Kayseri'de henüz yenilgim yok. Hedefim, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutmak. Hocalarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde derecelerimizi yapacağız" diye konuştu.
'SPORA BAŞLAMASAYDIM KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIM OLURDU'
Halis Şimşek'in kardeşi, lise son sınıf öğrencisi Çağrı Şimşek ise, "Üniversiteye hazırlanıyorum. Aynı zamanda spor da yapıyorum. Buraya başlamadan önce hayatımda spor yoktu. Sürekli kavgaya bulaşıyordum. Kendimi özgüvensiz hissediyordum. Spora başlayınca potansiyelimin farkına vardım. Böylelikle kendime özgüven kattım. Haftanın hemen hemen her günü bu tesise geliyorum. Kayseri'de, tekvando dalında bir çok birincilik elde ettim. Milli takıma girip, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Spora başlamasaydım kötü alışkanlıklarım olurdu. Böylelikle bunun da önüne geçmiş oldum" ifadelerini kulandı.
'ÇOCUKLARIN SUÇA MEYİLLİ ARKADAŞLARI ÇOK FAZLAYDI'
Çocukların annesi Şifa Nur Şimşek de, "Ortaokula başladıklarında projeye katıldık. İkisi de erkek çocuğu olduğu için çok fazla hiperaktiftiler. Babaları savunma spor sanatlarına çok meraklıydı. Biz de böyle bir proje olduğunu duyunca gelmek istedik. Bu projeye çocuklarımız , sokakta gezmesinler diye başladık. Baktık çocuklarda yetenek var daha da çok heveslendik. Türkiye şampiyonaları, olimpiyatlar derken iyi dereceler elde ettik. Çocukların suça meyilli arkadaşları çok fazlaydı. Buraya yönlendirdikten sonra hayatları düzene girdi" dedi.
'BU PROJE TAMAMEN ÜCRETSİZ'
Tekvando A Milli Takım antrenörü ve projenin genel koordinatörü Hasan Keleş ise şöyle konuştu:
"Projemizin ana temasında, dezavantajlı gruptaki çocuklarımızı spor sayesinde kötülüklerden alıkoyarak, vatan ve millet sevgisi, büyüklere saygı gibi konuları öğretiyoruz. Amacımız, çocuklarımızı vatana ve millete faydalı insanlar yapmak. Anne ve babasına itaatkar, vatanını ve milletini seven gençler yetiştirmek. 7-14 yaş grubu olarak başladığımız projede şu an, 18-19 yaşında çocuklarımız da var. Şehrin tehlike arz eden bölgelerindeki çocuklarımızın ayaklarına sporu götürüyoruz. Bu proje tamamen ücretsiz. Çocuklarımızın dışarıda geçireceği negatif zamanı, pozitif zamanlara çevirmek suretiyle onların vakitlerini verimli geçirmelerini sağlıyoruz.Terlerini toprağa akıtarak, enerjilerini alarak ve bunların yanında vereceğimiz rol modellerle onları teşvik ediyoruz. Elhamdülillah güzel gidiyor." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Spor salonundan genel görüntü
-Halis ve Çağrı Şimşek kardeşlerden genel detay
-Halis Şimşek'in konuşması
-Çağrı Şimşek'in konuşması
-Halis ve Çağrı'nın annesi Şifa Nur Şimşek'in konuşması
-Tekvando A Milli Takım antrenörü ve projenin genel koordinatörü Hasan Keleş'in konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2023-01-08 12:22:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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