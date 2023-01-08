Kayseri Atletik Spor - Mihalıççık: 3-0

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Alpaslan Gerçel, Ömer Açıcı
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Beyza Dursun, Şevval Uçar (L) (Mervenur Oktay, Hale Nur Baytemur, Beril Tozlu, Zeynep Batmaz)
MİHALIÇÇIK: Melek Erpin, Gözde Nur Turan, Berra Özakça, Hazal Yüzgenç, Zhanna Syroyeshkna, Ecem Özcan, Fatma Nur Bölükbaşoğlu (L) (Calia Celene)
SETLER: 25 16, 25 14, 25 13
SÜRE: 68 dakikaTürkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu 13´üncü haftasında sahasında Eskişehir ekibi Mihalıççık´ı konuk eden Kayseri Atletik Spor, maçı 3-0´lık sonuçla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-01-08 16:02:54
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