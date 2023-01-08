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Kayseri Atletik Spor - Mihalıççık: 3-0

DHA

Kayseri Atletik Spor - Mihalıççık: 3-0


İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Alpaslan Gerçel, Ömer Açıcı
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Beyza Dursun, Şevval Uçar (L) (Mervenur Oktay, Hale Nur Baytemur, Beril Tozlu, Zeynep Batmaz)
MİHALIÇÇIK: Melek Erpin, Gözde Nur Turan, Berra Özakça, Hazal Yüzgenç, Zhanna Syroyeshkna, Ecem Özcan, Fatma Nur Bölükbaşoğlu (L) (Calia Celene)
SETLER: 25 16, 25 14, 25 13
SÜRE: 68 dakikaTürkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu 13´üncü haftasında sahasında Eskişehir ekibi Mihalıççık´ı konuk eden Kayseri Atletik Spor, maçı 3-0´lık sonuçla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-01-08 16:02:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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