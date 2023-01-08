Düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 1 kişi yaralandı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde açık havada düzenlenen düğünde tabanca ile açılan ateş sonucu maganda kurşununun isabet ettiği Mehmet Karaca yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'nde bir düğün töreninde meydana geldi. Açık havada düzenlenen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından havaya tabanca ile ateş açıldı. Kurşunlardan biri, düğünde bulunan Mehmet Karaca'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Karaca'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-01-08 21:50:58



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