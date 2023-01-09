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Sevilay AYFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Özdemir idaresindeki 38 JR 903 plakalı otomobil, Şener Şeker yönetimindeki 06 EY 0189 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 38 BF 223 plakalı otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Furkan KAVUKLU

2023-01-09 12:19:11



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