Düğünde maganda kurşunuyla vurulmuştu; hayatını kaybetti

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, açık havada düzenlenen düğünde tabanca ile açılan ateşle vurulan Mehmet Karabacak (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'nde bir düğün töreninde meydana geldi. Açık havada düzenlenen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından havaya tabanca ile ateş açıldı. Kurşunlardan biri, düğünde bulunan evli 2 çocuk babası Mehmet Karabacak'a isabet etti. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Karabacak'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Karabacak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karabacak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Karabacak, ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Jandarma, Karabacak'ın ölümüne neden şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-01-09 13:20:07



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