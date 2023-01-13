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Darp sanığı anne ve oğluna para cezası

DHA

Darp sanığı anne ve oğluna para cezası


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, birbirlerini darbettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.K. 3 bin 360 TL, annesi M.K. ise 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 3 Temmuz'da, meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile annesi M.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu anne-oğul birbirlerini darbetti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmasıyla haklarında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, anne ve oğlu hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını belirten anne M.K., "Birbirimize vurmadık. İtiş-kakış olmuş olabilir. Kesinlikle oğlumu darbetmedim. Bana öfkeli olduğu için kolunu çizip, rapor almış olabilir. Şikayetçi değilim" dedi.
M.K. de şikayetçi olmadığını dile getirerek, "Annemle aramızda zaman zaman anlaşmazlıklar olurdu. Olay günü de tartıştık. Kolumda zaten bir sıyrık vardı. Annem beni, ben de onu darbetmedim" diye konuştu. 
OĞLUNUN CEZASI ERTELENMEDİ
Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan oğul M.K.'yi 'yaralama' suçundan 168 adli gün karşılığı 3 bin 360 TL, annesini ise aynı suçtan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, annenin cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, oğlunun cezasında ise geçmiş sabıkası ve eylemin kadına karşı yapılması nedeniyle erteleme yapmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-01-13 17:48:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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