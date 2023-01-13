Cami cemaatinin topladığı 8 bin liranın çalındığı iddiası

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de cami cemaati, cuma namazı sonrası toplanan ve imamın odasındaki kasada biriken 8 bin liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi´ndeki Cürcürler Kelanderhane Camii´nde meydana geldi. İddiaya göre, cuma namazı sonrası cami cemaatinin yardım için topladığı para, imam odasındaki kasaya konuldu. İmamın odasında olmadığı sırada camiye hırsızlık için giren kimliği belirsiz kişiler, kasadaki 8 bin lirayı çaldı. Hırsızlığı fark eden cami imamı, polise başvurdu. Camiye gelen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-01-13 17:52:32



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