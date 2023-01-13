Kayserispor - Sivasspor: 4-1

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

KAYSERİSPOR: Cenk Gönen Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole (Dk. 72 Ackah), Kemen (Dk. 85 Ali Karimi), Campanharo, Cardoso, Mensah (Dk. 72 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 85 Emrah Başsan), Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Talha Sarıarslan)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Keita (Dk. 46 Alaaddin Okumuş), Ulvestad (Dk. 46 Hakan Arslan), N'jie (Dk. 90 Uğur Çiftçi), Gradel (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Ahmed Musa (Dk. 66 Angielski)

GOLLER: Dk. 23 Hosseini, Dk. 32 ve Dk. 69 Kemen, Dk. 42 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor) Dk. 52 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Kolovetsios, Hosseini (Yukatel Kayserispor), Caner, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

10'uncu dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, Cardoso ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

16'ncı dakikada Gökhan Sazdağı'nın ara pasında topla buluşan Onur Bulut, rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

23'üncü dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerden Mane ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Hosseini'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

32'nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.

42'nci dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Kemen'in içeri çevirdiği topa altıpas içinde ayak koan Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Robin Yalçın'ın önünde kaldı. Robin Yalçın'ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Mane'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kemen'in vuruşunda top direk dibinden ağlarla buluştu: 4-1.

76'ncı dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında, Ziya Erdal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın vuruşunda kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-01-13 21:09:52



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