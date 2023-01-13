Ali Çamlı: Bizim takım ligin en iyi 8 takımından biri



İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Biz 3 hafta kaybettik. Moralimi hiç bozmadım. Bizim takım ligin en iyi 8 takımından biri" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor´u 4-1´lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Bu başarı tesadüfen gelmiyor. Bir emek bir özveri var. Biz 3 hafta kaybettik. Moralimi hiç bozmadım. Bizim takım ligin en iyi 8 takımından biri. Ben uzun yıllardır futbolun içindeyim. Hiç endişeniz olmasın. Darısı önümüzdeki hafta Beşiktaş maçına. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle seyirciye teşekkür ediyorum. Kapalıkale´nin şovu bütün Türkiye´ye örnek olmuştur. Hepsini alınlarından öpüyorum. Bu şehir adına onlarla gurur duyduk. Böyle yapmaya devam etsinler. Küfürsüz, kötü sözün olmadığı, sahaya maddenin atılmadığı bir seyirci grubu görmek istiyordum. Bugün bize onu gösterdiler, yaşattılar. Sahaya atılan her madde bize para cezası olarak dönüyor. Bu şehrin parasının cezaya girmesine de herhalde buranın insanı razı olmaz. Bu işe yürekten destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada olmayıp da Kayserispor´a gönülden destek veren dostlarımız var, onlara da yürekten şükranlarımı iletiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ali Çamlı´nın konuşması

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-01-13 21:39:46



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