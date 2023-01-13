Kayserispor - Sivasspor maçının ardından



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA) Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Kayserispor olarak eksildikçe birleşmeye devam ediyoruz. Dün Mustafa Pektemek aramızdan ayrıldı. Biz yolumuza Kayserispor'da oynamak isteyen, bizle çalışmak isteyen, buraya iyi hizmet etmek isteyen oyuncularla devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın arasında oynanan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk golün ardından sahada istedikleri her şeyi yaptıklarını dile getiren Çağdaş Atan, "Maça topun bizde olacağını bilerek başladık. Bir oyun planımız vardı. Top bizdeyken dörtlü sistemden üçlü sisteme döndük. Maç 0-0'ken Sivasspor çok kompakt ve düzgün durdu. Çok boşluk bulamadık. Ama çalıştığımız bir korner organizasyonundan sonra golü attıktan sonra sahada istediğimiz her şeyi yapmaya başladık. Bugün inanılmaz coşkulu, tempolu, taraftarımızla birleşince neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz bir maç oldu. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Maçı başından sonuna kadar domine ettiler" diye konuştu.

"EKSİLDİKÇE BİRLEŞMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını dile getiren Atan, "Oyuncularımızla konuşmuştuk. Karşımıza engeller de çıkacak. Bizden de oyunculardan da yönetimden de şüphe edenler olacak. Hatalar olacak ama biz oyuncularımızla 'Hiçbir zaman çalışmaktan, ileriye gitmekten vazgeçmeyeceğiz' dedik. Bugün de oyuncularımız bunu gösterdiler. Kayserispor olarak eksildikçe birleşmeye devam ediyoruz. Dün Mustafa Pektemek aramızdan ayrıldı. Biz yolumuza Kayserispor'da oynamak isteyen, bizle çalışmak isteyen, buraya iyi hizmet etmek isteyen oyuncularla devam edeceğiz. Bu şekilde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Burası ne olur bilmiyoruz. Ama sonuna kadar zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY: BUGÜN HAKİKATEN BUNU HAK ETTİK

Aldıkları mağlubiyeti hak ettiklerini dile getiren Rıza Çalımbay, "Tabi ki futbolda maalesef bazen böyle şeyler oluyor, yaşanıyor. Biz de tabi ki bugün hakikaten bunu hak ettik. Yediğimiz gollerle başta. İkinci yarı tabi ki hem taktik değişikliği hem oyuncu değişikliğini de yaptık. Golümüzü de bulduk, iyi de oynamaya başladık ama yine de tabii ki bazı hatalarımızdan dolayı yine de bir tane daha gol yememiz bizim için kötü oldu" diye konuştu.

"İLERİDE ÇOĞALAMADIK"

Çalımbay, önemli iki forvetlerinin takımda olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim 2 tane forvetimiz var. Biri Mustapha Yatabare, biri Leke James. Biz bunlardan zaten yararlanamıyoruz. Özellikle de Leke James'in ve Yatabare'nin olmaması bizim için bir dezavantaj oldu, çünkü ileride çoğalamadık. İleride top tutamadık maalesef ama yine de ne olursa olsun böyle bir skor olmaması gerekiyordu. Bazı arkadaşlarımız maalesef kapasitesinin bayağı bir altında oynadılar. Bugün şanssız bir günümüzdü."

"BUNDAN ÖNCEKİ SENE, ONDAN ÖNCEKİ SENE AYNI BÖYLE KRİZLERİ YAŞADIK AMA SONRA MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE ÇIKTIK"

Takımına güvendiğini kaydeden Çalımbay, "Bu takım 3 sene Avrupa'ya giden bir takım. Bu takım, Türkiye Kupası'nı alan bir takım ve bu takım Mart'ta Avrupa maçlarını tekrar oynayacak bir takım. Grubun lider olarak bitiren bir takım. Bu, şunu gösterdi ki bu takıma mutlaka çok iyi takviyeler gerekiyor. Zaten onu da biz de almaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede alırsak eksiklerimizi de giderirsek biz eskisinden daha iyi olacağız. Ondan kesinlikle eminim. Ben takımıma güveniyorum. Bundan önceki sene, ondan önceki sene aynı böyle krizleri yaşadık ama sonra mükemmel bir şekilde çıktık. Avrupa'ya gittik. Oralarda da başarılı olduk. Aynı şekilde de olacak. Ben takımıma yürekten inanıyorum ama dediğim gibi böyle bugün bir şansız bir gün yaşadık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Çağdaş Atan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-01-13 22:11:16



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