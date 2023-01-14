Camiden 8 bin lira yardım parasının çalınması kamerada

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Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, cami cemaatince cuma namazı sonrası yardım için toplanan ve kasaya koyulan 8 bin liranın çalınma anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi´ndeki Cürcürler Kelanderhane Camii´nde meydana geldi. İddiaya göre, cuma namazı sonrası cami cemaatinin yardım için topladığı para, kasaya koyuldu. İmamın odasında olmadığı sırada camiye hırsızlık için giren ve henüz kimliği belirlenmeyen kişi, odaya saklanan kasa anahtarını buldu ardından içindeki 8 bin lirayı çaldı. Hırsızlığı fark eden cami imamı, polise başvurdu. Camiye gelen ekipler, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan camiye giren hırsızlık şüphelisinin, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hırsızın kilitli olan imam odasının kapısını kırdığı, imamın odasında bulduğu anahtar ile kasayı açıp, paraları çaldığı anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-01-14 17:09:12



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