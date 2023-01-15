Kayseri Basketbol - Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71- 72

İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Burak Erkan

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 25, Sevgi, Zeynep Öykü 2, Landrum 20, Burcu, Nisa, Şuğranur 5, Sarauskaite 12, Feray 7

TUFAN METALURJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda, Büşra Akbaş 13, Büşra Akgün 8, Sventoraite 8, Gizem 4, Prince 23, Slocum 16

PERİYOTLAR: 1'inci Periyot: 17 21 Devre: 34-37 3'üncü Periyot: 54 54ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15´inci haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor´u misafir eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 72 71´lik skorla kaybetti. Maçın en skorer ismi 25 sayı ile Weaver oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-01-15 16:58:47



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