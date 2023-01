Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: Tüketiciler, bize hakem heyetlerini şikayet etti

Sevilay AYÖzge Zeynep ARIK/ KAYSERİ, (DHA)TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketiciler, 14 bin 763 şikayetin yüzde 32'sini ilçe hakem heyetlerini şikayet ederek noktaladı. Kararların çoğu satıcı lehine olduğu için tüketiciler, bize tüketici hakem heyetlerini şikayet ettiler. Tüketiciyi korumak için kurulacaksın ama tüketici tarafından en çok şikayet edilen kurum olacaksın. Çok garip bir durum. İlçe hakem heyetleri vasfını yitirdi. Kesinlikle değişiklik gerekiyor" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, 2022 yılında kendilerine gelen şikayetleri değerlendirdi. Şahin, "Her sene gelen şikayetlerin yüzde 100'ü mal ve hizmetler üzerine olurdu fakat 2022'de her seneyi ters düz eden bir sene yaşadık. Sadece yüzde 38'i alınan mal ve hizmetle alakalı bir şikayet senesi geçirdik. Her sene bankalar, GSM operatörleri, uzaktan satışlar, internet hizmetleri, mobilya, beyaz eşya ya da elektronik ve teknik servisler, bu şikayetler birbiriyle yer değiştirirdi. Ama bu sene bu şikayetlerin tamamı 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci sıraya kadar düştüler. Birinci sırayı yüzde 32 ile tüketici hakem heyeti şikayetleri yer aldı. Şaşırılacak bir durum. Tüketiciyi korumakla alakalı kurulan tüketici hakem heyetleri, tüketici tarafından en çok şikayet edilen kurum oldu" diye konuştu.

'İLÇE HAKEM HEYETLERİ VASFINI YİTİRDİ'

Tüketicilerin ilçe hakem heyetlerini şikayet ettiğini belirten Şahin, "İl ve ilçe hakem heyetleri olmak üzere hakem heyetlerini ikiye ayırıyoruz. Gelen şikayetler ise kaymakamlıklara bağlı ilçe hakem heyetleriyle alakalı. Tüketiciler, 14 bin 763 şikayetin yüzde 32'sini ilçe hakem heyetlerini şikayet ederek noktaladı. Verdikleri karardan dolayı şikayet edildiler. Kararların çoğu satıcı lehine olduğu için tüketiciler, bize tüketici hakem heyetlerini şikayet ettiler. İlçe hakem heyetleri gönüllü bir yarış içine girdiler. Kanuna dayalı verilen kararlar olmadığı için bize tüketici hakem heyetleri bu kararlardan dolayı çok şikayet edildi. Tüketiciyi korumak için kurulacaksın ama tüketici tarafından en çok şikayet edilen kurum olacaksın. Çok garip bir durum. İlçe hakem heyetleri vasfını yitirdi. Kesinlikle bir değişiklik gerekiyor" dedi.

Uzaktan yapılan satışlardan dolayı gelen şikayetlere de değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'de halen uzaktan satışlar altyapısı olmayan, önüne gelenin satış yaptığı özellikle internet ortamında rahatlıkla reklam yaparak satış yapabildikleri ama sonra tüketicinin muhatap bulamadığı mecralardır. Bu sorun yüzde 14 oranında da 3'üncü sırayı almış durumda. 4'üncü sırada ev sahibi ve kiracı sorunları var. Geçtiğimiz sene neredeyse bütün mal ve hizmetlere yüzde 200300 oranında zam yapılırken ev kiralarının yüzde 25 ile sınırlandırılması bu noktada tüketici ve ev sahibini karşı karşıya getirdi. Birçok kavga, gürültü yaşandı. Bununla alakalı da yüzde 5 oranında bize şikayet gelmiş. Bunun dışında daha önceden birinci, ikinci sıraya yerleşen bankacılık, teknik servisler ve telefon hizmetleri konusundaki şikayetler son sıraya girmişler ve yüzde 10'luk dilimde diğerleri arasında yer almışlar. Bu şikayetler yok denecek kadar azalıyor. 2022'de farklı şikayetler öne çıkıyor." DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Özge Zeynep ARIK

2023-01-16 13:12:30



