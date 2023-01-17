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Kayseri'de görülen Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası polis memuru Hüseyin Engin'e 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası, Korkmaz ailesinin başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesince hak ihlali olduğu gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Engin'e yine aynı ceza verilerek bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

DHA-Flaş Haber Türkiye-Kayseri

2023-01-17 10:36:14



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