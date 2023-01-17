Ali İsmail Korkmaz davasında, yeniden yargılanan sanığa yine aynı ceza



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de görülen Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası polis memuru Hüseyin Engin'e yerel mahkeme tarafından 'kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezası kararı, Korkmaz ailesinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi´nce (AYM) hak ihlali olduğu gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Engin'e mahkeme yine aynı ceza verdi, ancak bu kez hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

Eskişehir´de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, dövüldükten 38 gün sonra 10 Temmuz'da hayatını kaybetti. Dava, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alındı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak 2015'te görülen karar duruşmasında sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan´a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut´a 10 yıl hapis cezası, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever´e 6´şar yıl 8´er ay hapis cezası verildi. Bu kararlar Yargıtay tarafından onandı. Polis memuru Hüseyin Engin ise beraat etti.

Engin'in cezasını Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi bozdu. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Nisan 2017'de yeniden yargılanan Engin, 'kasten basit yaralamadan' 7 ay 15 gün hapis cezası alarak, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi Hüseyin Engin'e verilen karara itiraz ederek, dosyayı AYM´ye taşıdı. AYM, geçen yıl ağustos ayında Ali İsmail Kormaz´ın ailesinin `Eziyet yasağı ihlal edildi´ başvurusunu kabul edip polis Hüseyin Engin´in yeniden yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine dosya yeniden Kayseri'ye gönderildi.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün yeniden yargılaması yapılan polis memuru Hüseyin Engin duruşmaya katılmazken, Ali İsmail Korkmaz'ın şikayetçi annesi Emel, babası Şehap, ağabeyi Gürkan Korkmaz ile şikayetçi avukatları salonda hazır bulundu. Dava nedeniyle adliye çevresinde ve bina içerisinde çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Şikayetçi olduğunu söyleyen Emel Korkmaz, "Oğlum 19 yaşında savunmasız bir şekilde katledildi. Gereken cezanın verilmesini istiyorum. Ben yıllardır adaletin sağlanamamasından dolayı canı yanan bir anneyim. Yıllardır adaleti bekliyorum" dedi.

Ali İsmail Korkmaz´ın ağabeyi Gürkan Korkmaz ise "Benim kardeşim, babası yaşında 8 kişi tarafından katledildi. Katledilen bir çocuğun katillerine verilen ceza adalete olan duygumuzu yaralamıştır. Bugün o yetki sizin elinizde" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen baba Şehap Korkmaz da "Oğlumla gurur duyuyordum. Olay yerinden kaçmaya çalışırken, 8 kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Şikayetçiyim. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Duruşma savcısı davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması ve eski karar gibi sanık Hüseyin Engin'in maktul Ali İsmail Korkmaz'a yönelik eyleminin 'Nitelikli kasten yaralama' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarından Ayhan Erdoğan ise suçun insanlığa karşı işlendiğini, bu yüzden sanığın 'Eziyet' suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık polis memuru Hüseyin Engin'i, 'Kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, cezayı bu kez ertelemedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-01-17 12:11:01



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