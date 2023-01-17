Ali İsmail Korkmaz davasında, yeniden yargılanan sanığa yine aynı ceza (2)



KARAR SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Mahkeme kararı sonrası Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel, babası Şehap ve ağabeyi Gürkan Korkmaz ile aile avukatları adına Ayhan Erdoğan basın açıklaması yaptı. Ailenin avukatlarından Ayhan Erdoğan, "Bu dava 'biz bitti demeden bitmez' dedik. Çünkü verilen cezalar sanıkların hukuken cezalandırılması gereken oranları içermiyor. Örneğin, Anayasa Mahkemesi Hüseyin Ergin yönünden 'eziyet' suçundan ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden yargılandı. Ancak, mahkeme eziyet suçuna ilişkin Anayasa Mahkemesi tespitine dayanan iddialarımızı uygulamak yerine eski cezayı uyguladı. Ancak farklı şekilde uygulamak zorunda kaldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını uyguladı. Bunun anlamı şu, bu ceza nedeniyle memuriyetinde bir soruşturma geçirecek, emekliliği dahil olmak üzere memuriyeti bundan sonraki süreçte elinden alınabilir. Bugünkü kararı da eziyet suçu yönünden yine takip edeceğiz. Hiçbir fail cezasız kalmayacak. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Baba Şehap Korkmaz ise "Adaletin gerçekten işlemesini istiyorum. İnşallah bu suçlular gerçek cezasını alır. Adaletin işlemesini istiyorum. Suç işleyen, adam öldüren, elini kolunu sallayarak sokakta geziyor. Adalet arayışımız sürüyor" dedi.

Anne Emel Korkmaz da "Benim oğlum toprakta, katilleri dışarıda geziyor. O katiller hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

'ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRECEK'

Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz ise "Ali İsmail, henüz 19 yaşındaydı. O öldürüldüğünde 15 yaşında olan gençler bugün mahkeme salonunda avukatı olarak adaleti haykırdılar. 10 yıldır Ali İsmail, toprağın altında ama Ali İsmail düştüğü yerde çoğalarak mücadeleyi artıyor. Başka bedenlerde binlerce Ali İsmail olarak ismi yaşatılıyor. Nefesimiz yettiği sürece adalet arayışımız sürecek. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-01-17 12:35:53



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