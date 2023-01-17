Kayseri'de belediye otobüsü, özel halk otobüsüne çarptı: 30 yaralı (2)- Yeniden

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Sayın yazı işleri müdürlerine,'Kayseri'de belediye otobüsü, özel halk otobüsüne çarptı: 15 yaralı' başlıklı haberimizi, yaralı sayısının kaynağından 30 kişi olarak güncellenmesi nedeniyle yeniden geçiyoruz.------------------------------------------------Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Büyükşehir Belediyesi otobüsünün özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 2'si ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. Onur K. yönetimindeki 38 ABN 322 plakalı belediye otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Sancak G.'nin kullandığı 38 AB 228 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüslerde bulunan 30 kişi yaralanırken, belediye otobüsünün şoförü Onur K. ise araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Onur K., itfaiyecilerin yaklaşık 10 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-01-17 15:11:50



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