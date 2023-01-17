Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist Sivasspor

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Sivasspor Karacabey Belediyespor: 3-0İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)-STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Yıldırım Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 85 Keita), Hakan Arslan (Dk. 78 Robin Yalçın), Charisis (Dk. 78 Ulvestad), N'Jie (Dk. 85 Goutas), Gradel, Ahmed Musa (Dk. 72 Ziya Erdal),

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Aslan Yusuf Erdem Gümüş, Muhammet Yeşil, Ulaş Zengin, Serkan Emrecan Terzi, Erdem Dikbasan (Dk.46 Hakan Demir), Mustafa Diler (Dk.76 Berke Özgün), Devrim Taşkaya (Dk.46 Ömer Kuşan), Abdullah Balıkçı, Vedat Bora (Dk. 68 Bekir Can Kara), Ata Kurtuluş (Dk. 68 Uğur Türk)

GOLLER: Dk. 39 ve 74 Hakan Arslan, Dk.84 N'jie (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Demir Grup Sivasspor, Karacabey Belediyespor´u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma Sivasspor'un sahasının bakımda olması nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynandı. Sivasspor'a turu getiren golleri 39 ve 74'üncü dakikalarda Hakan Arslan ile 84'üncü dakikada N'Jie kaydetti. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-01-17 16:52:09



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