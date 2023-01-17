Sivasspor - Karacabey Belediyespor maçının ardından



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Demir Grup Sivasspor, TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yendi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Kendi liginde de iyi bir takıma karşı oynadık. Hem goller attık hem de goller kaçırdık ama güzel bir futbol oynayarak galip geldik. İlk 8'e kalmak bizim açımızdan önemli. Şu anda Avrupa'da da gayet iyi şekilde gidiyoruz. Sadece lig maçlarımızda biraz sıkıntılarımız var" dedi.

"GALATASARAY MAÇI OYNADIK BANA GÖRE BİZİM TAKIMIMIZ KESİNLİKLE YENİLMEDİ"

Rıza Çalımbay, açıklamasının devamında, "Aradan sonra Kasımpaşa galibiyetiyle başladık. Arkasından biliyorsunuz Galatasaray maçı oynadık, orada da bana göre bizim takımımız kesinlikle yenilmedi. Kimsenin çözemediği bir şekilde orada bizim puanımız gitti. Ama tabii ondan sonra Konya'ya gittik deplasmana. 4 maçımızın 3'ü deplasmandı. Oradan da puan aldık ama son Kayseri maçında istediğimiz şeyleri yapamadık. Maalesef sakatlarımızın olması eksik olmamız bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Bugün de yine sakatlarımız vardı. Ama bugün daha derli topu oynadık. Bu da gelecek için bize umut verdi. Takviyelerimiz de olacak. Onlar da gelince daha iyi olacağız. Biz 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz 3 senedir de bu sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bunu da bu yaşadığımız sıkıntıları da bu sene de iyi bir şekilde de bitireceğiz" diye konuştu.

MEHMET AK: SÜPER LİG TAKIMINA KARŞI NASIL OYNANIRSA ÖYLE OYNADIK

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak ise "Sivasspor´a Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Umarım önemli başarılar elde ederler. Bugün Süper Lig takımına karşı nasıl oynanırsa öyle oynadık. Bugün de aslında o reaksiyonu göstermek istiyorduk ama Sivasspor'un yapısı biraz daha farklıydı. Bugün bizim çocuklar elinden geleni sonuna kadar yaptı, o mücadeleyi sergilediler. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na renk kattılar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay´ın açıklamaları

-Mehmet Ak´ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-01-17 18:13:29



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