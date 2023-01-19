Güneş paneli montaj fabrikasının çatısından düşüp öldü 

Furkan KAVUKLUSevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi´nde (OSB), güneş paneli montajlaması yapılan fabrikada çalışan Turgay Bayazıt (22), yaklaşık 10 metre yükseklikteki iş yerinin çatısından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Kayseri OSB 16'ncı Cadde´deki güneş paneli montajlaması yapılan fabrikada meydana geldi. Turgay Bayazıt, fabrikanın çatısında, güneş enerjisi paneli montajında çalışırken dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düştü. Diğer çalışanlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bayazıt'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından Turgay Bayazıt´ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY
2023-01-19 14:06:15
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