62 yaşındaki emekli öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi

Hacer Sümeyye MURATÖzge Zeynep ARIK/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2 çocuk annesi fizik öğretmeni Sergül Evci (62), 9 yıl önce emekli olduktan sonra hayali olan ve yarıda bıraktığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yeniden başladı. 6'ncı sınıfta öğrenim gören Evci, "İlkokuldan beri doktor olmak istiyordum. Bu benim en büyük hayalimdi. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. İnsanlar hastalandığında onları iyileştirme gibi bir arzum hep vardı" dedi.

Kayseri'de yaşayan Sergül Evci, 1978 yılında ERÜ Tıp Fakültesi'ni kazandı. 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle Evci'nin ailesi, okula gitmesine izin vermedi. 2'nci sınıfı bitirdikten sonra okulu bırakan Evci, evlendi ve 2 çocuğu oldu. Evci, evlendikten sonra Çukurova Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazandı. 1994 yılında mezun olan 2 çocuk annesi, 20 sene öğretmenlik yaptı ve 2014'te emekli oldu. Daha sonra 7143 sayılı Af Kanunu ile doktorluk hayalini tamamlamaya karar verdi. Bunun üzerine 3 yıl önce öğrenimine yeniden başlayan Evci, şu an 6'ncı sınıfta öğrenim görüyor.

Yaşadığı süreci anlatan Sergül Evci, "İlkokuldan beri doktor olmak istiyordum. Bu benim en büyük hayalimdi. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. İnsanlar hastalandığında onları iyileştirme gibi bir arzum hep vardı. 18 yaşındayken Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. 1980 yılında darbe oldu. Darbeden dolayı ailem izin vermediği için okula gidemedim sonrasında evlendim ve 2 çocuğum oldu. Evlendikten sonra Çukurova Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'ni bitirdim. Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde fizik bölümünü okudum. Bu bölümü bitirdikten sonra da yüksek lisans yaptım. Çocuklarım o zamanlar küçüktü ve onları alıp derslere gidiyordum. 2 çocukla bitirmek kolay olmadı ama başardım sonra emekli oldum ve 'Neden devam etmeyeyim' dedim. Çıkan aftan yararlandım ve okula döndüm. Şu an 6'ncı sınıftayım" diye konuştu.

'SINIF ARKADAŞLARIM TEYZE DEĞİL, ABLA DİYOR'

Sınıf arkadaşlarıyla ders çalıştığını söyleyen Evci, "Sınıf arkadaşlarım bana 'abla' diyor. Bana 'teyze' demedikleri için teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Hepsi çok iyi insanlar. Birlikte ders çalışıyoruz, not alışverişi yapıyoruz. Öğretmenlerimden çok şey öğreniyorum. Öğrendikçe çok mutlu oluyorum. Mezun olduktan sonra doktorluk yapmak istiyorum. Beyin cerrahi ve psikiyatri arasında karar veremiyorum. Beyin cerrahi, fizikle ilgili olduğu için hocalarım beyin cerrahı olmamı öneriyor" dedi.

Aynı yaşta olup okumak isteyenlere de tavsiyeler veren Sergül Evci, "Benim yaşımda olup da okumak isteyenlere tavsiyem; cesur olun ve bunu gerçekleştirin. Karar verin ve uygulayın. Okumak çok güzel bir şey. İnsanı gençleştirdiğini düşünüyorum. Öğrenmenin, insanın ufkunu genişlettiğini ve daha sağlıklı yaptığını düşünüyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Hacer Sümeyye MURATÖzge Zeynep ARIK

