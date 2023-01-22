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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor - Beşiktaş: 0-2

DHA

Kayserispor - Beşiktaş: 0-2


Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
KAYSERİSPOR: Cenk Gönen Onur Bulut, Kolovetsisos, Hosseini, Carole, Campanharo (Dk. 57 Ali Karimi), Cardoso (Dk. 72 İlhan Parlak), Kemen, Mensah (Dk. 83 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı, Mane (Dk. 57 Emrah Başsan)
BEŞİKTAŞ: Mert Günok Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 89 Necip Uysal), Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Redmond (Dk. 89 Welinton), Muleka (Dk. 70 Dele Alli), Cenk Tosun (Dk. 70 Aboubakar)
GOLLER: Dk. 2 Redmond, Dk. 42 Salih Uçan (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Mensah (Yukatel Kayserispor), Saiss, Redmond (Beşiktaş)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Rosier (Beşiktaş)Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
2'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Redmond'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
26'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Redmond, pasını sol taraftaki Masuaku'ya verdi. Masuaku'nun şutunda top yandan az farkla auta gitti.
29'uncu dakikada topla buluşan Cardoso'nun ceza sahası içine girip çektiği şutu kaleci Mert Günok kurtardı.
37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı'nın röveşatasında top yandan auta gitti.
42'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içindeki Salih Uçan'da kaldı. Bu oyuncunun şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.
66'ncı dakikada Muleka'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Cenk'in yakın mesafeden şutu üstten auta gitti.
71'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın şutu üstten auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
N'KOUDOU MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI
Siyah-beyazlı ekipte, Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle Kayserispor maçının kadrosundan son anda çıkartıldı. N'Koudou, karşılaşma için stadyuma götürülmedi ve takımın kamp yaptığı otelde kaldı.
SİYAH-BEYAZLILARDA 3 CEZALI
Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederken 3 futbolcusunu kaybetti. Siyah-beyazlılarda karşılaşmada sarı kart gören Saiss ve Redmond cezalı duruma düştü. Ayrıca karşılaşmanın son dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Rosier de cezalı duruma düştü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-01-22 18:09:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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