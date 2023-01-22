Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok fazla üretken olamadık, üzgünüz" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "2-0 kazandık ama maalesef 3 oyuncu kaybettik" ifadelerini kullandı.

Süper Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maalesef maçın başında gelen topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu. Beşiktaş ilk golden sonra tabi normal olarak biraz daha kontrollü ve güvenli durmaya çalıştı. Bunda da açıkçası başarılı oldular. Saha zeminimiz de bugün inanılmaz kötüydü. Biz topla oynamayı da seven bir ekibiz. Zemin bize izin vermedi. Kemen ile ikinci yarı yakaladığımız pozisyonlar gol olsaydı belki maçın içine daha iyi girebilirdik. Ama çok fazla üretken olamadık, üzgünüz. Beşiktaş'ı da, Şenol Hoca'yı da kazandığı galibiyetten dolayı kutluyorum " diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "Zor bir maçtı. Kayserispor iyi bir takım. Çağdaş hoca da iyi bir hoca. Kayserispor koşan, yardımlaşan, geçişleri iyi yapabilen bir takım. Biz onları bilerek hazırlandık. Onlar da bizi bilerek hazırlandılar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçı iyi bitirdik. İlk yarıda 1-2 pozisyon dışında ikinci yarı yok denecek kadar pozisyon vermedik. Goller attık. Daha fazla pozisyon da bulduk. Net pozisyonlar yakaladık. Gol yemeden maçı kazanmak önemli. Deplasmanda Kayserispor'a karşı kazanmak önemli. Oyuncular istekli oldukları zaman iyi işler yapabileceğini gördük" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Güneş, "Bugün tabi hem rakibi hem hakemi hem de zemini düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama maalesef 3 oyuncu kaybettik. Kayserispor'un bugün seyircisi geldi. Hakikaten iyi bir taraftarı vardı. Taraftar demek ki takımına güveniyor. Bugün iki takımda oynamaya çalıştı. Son bölümde Rosier'in kırmızı kartla atılmasına üzüldüm. Ama sarı kartlara da aynı şekilde üzüldüm. Yani topa dokundu diye ilk pozisyonda sarı kart gösteriyorsan o kadar pozisyon var ki. O zaman onları da göster. Yani bir maçta 3 tane oyuncu kaybetmek kolay bir şey değil" diyerek sözlerini noktaladı.

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-Çağdaş Atan ve Şenol Güneş'in açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-01-22 19:15:22



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