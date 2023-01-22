Ali Çamlı: Gol yollarında başarısızdık



"Düşme adayı bir takım değiliz"İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş karşısında kötü oynamadıklarını ifade ederek, "Bugün böyle oldu. Takım çok istedi. Takım hafta içi çok çalıştı. Bugün gol yollarında başarısızdık" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Beşiktaş karşısında kötü oynamadıklarını dile getiren Ali Çamlı, "Bugün böyle oldu. Takım çok istedi. Takım hafta içi çok çalıştı. Bugün gol yollarında başarısızdık. Diğer taraftan bakıldığında Kayserispor kötü futbol oynamadı. Sakatlığı bulunan Mame Thiam ve Gavranovic'in 1 haftaları var. Thiam iyileşti ama antrenman eksiği olduğu için oynamadı. Gavronovic de inşallah burada oynayacağımız Fenerbahçe maçında sahada olur. Onur Bulut konusunda herkes konuşuyor. Onur Bulut konusunda ben bir bilgi sahibi değilim. Aklına esen bir yere gönderiyor ama Onur Bulut bizim futbolcumuz. Sezon sonuna kadar da bizde. Ben kalmasını istiyorum. Benim takımımın ona ihtiyacı var" diye konuştu.

"DÜŞMEYE ADAY BİR TAKIM DEĞİLİZ"

Kayserispor'un düşme adaylarından birisi olmadığının altını çizen Ali Çamlı, "Biz de ligden düşmeye aday bir takım değiliz. Yukarıları hedeflediğimiz için takımın kadrosunu muhafaza etmek istiyoruz. Her zorluğu aşabilecek seviyedeyiz. Burada 2 futbolcu parlayınca hemen 'oraya gidiyor, buraya gidiyor' lafları çıkıyor. Puan silme cezası ile ilgili itirazımızı yaptık. Tahkim de bizim itirazımızla ilgili değerlendirme kararı verdi. Verecekleri her karara saygımız var. Ben sadece bir karara saygı duymuyorum o da ikinci golden öncesi faul vardı. Burası sahipsiz bir takım değil. Böyle şeyleri konuşmak hiç tarzım değil ama Alanyaspor maçında olduğu gibi bu faul de çalınmadı, insaf" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-01-22 19:19:14



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