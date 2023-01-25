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Babasının siteminden etkilenip 25 yıl sonra öğrencisi olduğu üniversiteye döndü

DHA

Babasının siteminden etkilenip 25 yıl sonra öğrencisi olduğu üniversiteye döndü


Özge ARIKSümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 2 çocuk babası Özgür Kaleözü (47), 25 yıl aradan sonra yarıda bıraktığı Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne yeniden başladı. Okula dönmesinde babasının büyük etkisi olduğunu söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi Kaleözü, "Burada beni motive eden babamın, 'Şu okulu o kadar emek verdin bir bitiremedin' şeklindeki sitemvari sözleriydi. En büyük motivasyonum da babama 'Babacığım bak yıllar sonra da olsa diplomayı aldım' deyip ona gösterebilmek" dedi. 
Kayseri'de yaşayan Özgür Kaleözü, 1994 yılında Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü kazandı. Üniversitede bir süre öğrenim gören Kaleözü, sonrasında özel nedenlerden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı. Kaleözü, geçen süreçte savunma sanayi şirketinde yönetici oldu. Daha sonra 7143 sayılı öğrenci Af Kanunu ile 2019 yılında babası Osman Kaleözü'nün kendisine üniversiteden mezun olmadığı için sitem etmesi üzerine yeniden okuluna döndü. 2 çocuk babası Kaleözü, öğrenimine 4'üncü sınıfta devam ediyor. Öğrenci olmanın keyifli olduğunu belirten Kaleözü, "1994 yılında bu okula öğrenci olarak başladım. Son çıkan üniversite affıyla okula geri döndüm. Şu an okulu bitirmek için mücadele ediyorum. Verilen emeğin boşa gitmemesi için diplomayı almaya karar verdim. Bu okuduğum ilk bölüm. Severek seçtiğim bir bölümdü. Şu an bir savunma sanayi şirketinde yöneticiyim. Biyolojik savaş ajanlarının tespiti üzerine cihazlar üretiyoruz. İşimiz zaten biyolojiyle ilgili. Bu yaşta okumak çok keyifli. Yeniden öğrenci olabilmek, zihninizin yeni bilgileri kabul edebildiğini, öğrenebildiğini görmek keyifli. Kendini iyi hissettirebilen bir duygu. Bu yaşta okumak özgüvenimi yükselten bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.
'HOCALARIMLA UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMEYEN ARKADAŞ GİBİYİZ'
Okula dönmesine arkadaşlarının mutlu olduğunu söyleyen Kaleözü, "Arkadaşlarımın çoğu akademisyen. Benim tekrar okuyor olmama hepsi çok sevindi. Yarım kalan bir mücadeleyi tamamladığım için hepsi çok mutlu. Hocalarımla sanki uzun zamandır görüşmeyen arkadaş gibiyiz. Ben ilk başladığımda hepsi akademisyendi. Bu süreçte hepsi akademik kariyerlerinde ciddi emek sarf edip profesör unvanını almışlar. Benim okula dönüşüm uzun zamandır görüşmeyen arkadaşların görüşmesi gibi oldu" diye konuştu.
En büyük motivasyon kaynağının babası olduğunu söyleyen Kaleözü,"Burada beni motive eden babamın, 'Şu okulu o kadar emek verdin bir bitiremedin' şeklindeki sitemvari sözleriydi. En büyük motivasyonum da babama 'Babacığım bak yıllar sonra da olsa diplomayı aldım' deyip ona gösterebilmek. En büyük motivasyon kaynağım babam" dedi.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaleözü, "Okumanın yaşam boyu devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece öğrenci olarak değil, hayatın içinde de kitap okuyarak, insanları, doğayı, hayatı okuyarak okumanın devam ettiğini düşünüyorum ve herkesin de bunun farkında olarak bir hayat yaşamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK-Hacer Sümeyye MURAT
2023-01-25 10:38:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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