Ali İsmail Korkmaz davasında, yeniden yargılanan sanığa verilen ceza Yargıtay'a taşındı

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Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de görülen Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi davasında, Anayasa Mahkemesi´nin (AYM) bozma kararı sonrası polis memuru Hüseyin Engin'e yerel mahkemece 'Kasten basit yaralama' suçundan verilen ve hükmün açıklanması geri bırakılan 7 ay 15 gün hapis cezasına, Korkmaz ailesi itiraz edip dosyayı yeniden Yargıtay'a taşıdı.

Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, dövüldükten 38 gün sonra 10 Temmuz'da hayatını kaybetti. Dava, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alındı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak 2015'te görülen karar duruşmasında sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan'a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut'a 10 yıl hapis cezası, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Yargıtay bu kararları onadı, polis memuru Hüseyin Engin ise beraat etti. Engin'in cezasını Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi bozdu. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Nisan 2017'de yeniden yargılanan Engin, 'Kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası alıp, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

YENİDEN YARGILAMA

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi Hüseyin Engin'e verilen karara itiraz edip, dosyayı AYM'ye taşıdı. AYM, geçen yıl ağustos ayında Kormaz'ın ailesinin 'Eziyet yasağı ihlal edildi' başvurusunu kabul edip polis Hüseyin Engin'in yeniden yargılanmasına karar verdi. Dosya tekrar Kayseri'ye gönderildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta yeniden yargılanan polis memuru Hüseyin Engin duruşmaya katılmazken, Ali İsmail Korkmaz'ın şikayetçi annesi Emel, babası Şehap, ağabeyi Gürkan Korkmaz ile şikayetçi avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmaların ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması ve eski karar gibi sanık Hüseyin Engin'in maktul Ali İsmail Korkmaz'a yönelik eyleminin 'Nitelikli kasten yaralama' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatlarından Ayhan Erdoğan ise suçun insanlığa karşı işlendiğini, bu yüzden sanığın 'Eziyet' suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık polis memuru Hüseyin Engin'i, 'Kasten basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, cezayı bu kez ertelemedi.

Ali İsmail Korkmaz'ın şikayetçi yakınlarının avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Ailenin avukatlarından Ayhan Erdoğan, itiraz dilekçesinde sanığın 'Eziyet' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-01-25 11:08:34



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