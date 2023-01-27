'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanı: Beni cop ve muştayla dövdüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanı: Beni cop ve muştayla dövdüler

DHA

'Kuma getirme' cinayetinin sanığı iş insanı: Beni cop ve muştayla dövdüler


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de evine gelip, eşinin üzerine kuma getirdiği iddiasıyla kendisini darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş'ın (30) yanındaki arkadaşı Ahmet Özkan'ı (35) öldürdüğü suçlamasıyla tutuksuz yargılanan iş insanı Musa Aktaş (52), mahkemedeki savunmasında, "Beni cop ve muştayla dövdüler. Öldürmek istediler. Fırsatını bulup, yatak odasına kaçtım ve buradaki silahımla can havliyle ateş ettim" dedi.
Olay, geçen yıl 8 Şubat'ta Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde meydana geldi. Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Ufuk Aktaş, halasının kızı ile evli olan ve İngiltere'de yaşayan iş insanı Musa Aktaş'ın ilçeye geldiğini öğrendi. Muhammed Ufuk Aktaş, arkadaşı Ahmet Özkan ile İngiltere'de 2'nci evliliğini yaptığını iddia ettiği Musa Aktaş'ın evine gitti. Aktaş ve Özkan, iş insanı Aktaş'ı cop ve muşta ile darbetti. Musa Aktaş, yatak odasına gidip tabancayı alarak Ahmet Özkan'a ateş etti. Özkan olay yerinde hayatını kaybetti, Muhammed Ufuk Aktaş ise kaçtı. Muhammed Ufuk Aktaş'ın arkasından da ateş ettiği iddia edilen iş insanı Musa Aktaş, hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklandı. Otomobili ile kaçan Muhammed Ufuk Aktaş ise Kayseri girişindeki uygulama noktasında polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Musa Aktaş hakkında 'kasten öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Sanık Musa Aktaş'ı darbeden akrabası Muhammed Ufuk Aktaş hakkında da 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise olay yerinde yaptığı keşif sonrası; Musa Aktaş, mevcut delil durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
DAVADA 3'ÜNCÜ DURUŞMA
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına Musa Aktaş, Muhammed Ufuk Aktaş ile taraf avukatları katıldı. Londra'dan tatil ve yatırım için memleketine geldiğini söyleyen Musa Aktaş, "Beni cop ve muştayla dövdüler. Öldürmek istediler. Fırsatını bulup, yatak odasına kaçtım ve buradaki silahımla can havliyle ateş ettim" dedi. Muhammed Ufuk Aktaş ise "Asla Musa Aktaş'ı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ablamı aldattığı için korkutmak istedim. Böyle olsun istemezdim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-01-27 11:29:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 100 bin dönüm araziyi sulayan Yamula Barajı'nda su seviyesi kritik düzeyde
YEREL HABERLER Kayseri'de 100 bin dönüm araziyi sulayan Yamula ...
Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili idrak edildi
Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanık: Bana parmak salladı
YEREL HABERLER Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanık: Bana ...
Taksi şoförü cinayetinde oğula 18 yıl hapis, babaya beraat
YEREL HABERLER Taksi şoförü cinayetinde oğula 18 yıl hapis, babaya ...
Kayseri'de cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası
Kayseri'de oğlunu öldüren kişinin ağabeyini silahla vuran sanığın yargılanması sürdü
YEREL HABERLER Kayseri'de oğlunu öldüren kişinin ağabeyini silahla ...
Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay ...
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne Bahameddin Karaköse atandı
YEREL HABERLER Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğüne Bahameddin Karaköse ...
Kocasinan Belediyesi'nin yarı yıl tatili etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nin yarı yıl tatili etkinlikleri ...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ...
Miguel Cardoso: İstanbulspor maçı bizim için önemli
YEREL HABERLER Miguel Cardoso: İstanbulspor maçı bizim için önemli
Kayserispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kayserispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını ...
(Görüntülü)PARK HALİNDE İKAZ LAMBALARI YANAN OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)PARK HALİNDE İKAZ LAMBALARI YANAN ...
Park halinde ikaz lambaları yanan otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER Park halinde ikaz lambaları yanan otomobilde ölü ...
Kayseri'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
Kayseri'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayseri'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını ...
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 25 şüpheli ...
Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
(Görüntülü) KAYSERİ - EŞİYLE TARTIŞINCA EVİ ATEŞE VERDİ; 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ - EŞİYLE TARTIŞINCA EVİ ATEŞE ...
Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi; 2 yaralı
YEREL HABERLER Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi; 2 yaralı
Kayseri'de eşi ile kavga eden kişi evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Kayseri'de eşi ile kavga eden kişi evi ateşe verdi
ERÜ Rektör Altun, ERAGEM inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER ERÜ Rektör Altun, ERAGEM inşaatında incelemelerde ...
Talas Belediyesinin "Şeffaf odada başkanla baş başa" uygulaması bir yaşına girdi
YEREL HABERLER Talas Belediyesinin "Şeffaf odada başkanla baş başa" ...
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.