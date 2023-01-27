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Özge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı binanın üst katında oturan İbrahim İlhan (77), kapısının önünde ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle 12'nci Cadde'deki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İbrahim İlhan'ı evinin kapısının önünde hareketsiz gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, İbrahim İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasta olduğu belirtilen İlhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedenini belirlemek için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK

2023-01-27 12:36:56



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