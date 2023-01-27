Kayseri'de avukatın bıçakla yaralandığı davada adli tıp raporu talebi



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde ara buluculuk görüşmeleri sırasında avukat Savaş Ünlü'yü (42) bıçakla yaralayan Ersoy K.'nin (46) tutuksuz yargılandığı davada, avukatın duyu organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığının tespit edilmesi için adli tıp kurumundan rapor istendi.

Olay, geçen yıl 12 Ağustos'ta Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki ara buluculuk ofisinde meydana geldi. Kooperatif alacağı görüşmeleri sırasında ara buluculuk yapan avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ersoy K., üzerindeki bıçakla Ünlü'yü sol kolundan yaralayıp, kaçtı. Çağırılan ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ersoy K. ise tutuklandı.

4 FARKLI SUÇTAN İDDİANAME

Ersoy K. hakkında Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Ersoy K. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar, 'tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 1 yıldan ile 2 yıla kadar olmak üzere toplam 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasında sanık Ersoy K., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI

Davanın görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Ersoy K. katılmadı, şikayetçi avukat Savaş Ünlü ise hazır bulundu. Kayseri Barosu'na kayıtlı çok sayıda avukat da Ünlü´ye destek olmak için duruşmayı takip etti. Bir tanığın dinlendiği duruşmada; 2 tanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına, Savaş Ünlü'nün duyu organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığının tespit edilmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına hükmedildi. Mahkeme hakimi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-01-27 13:11:27



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