Erciyes'te gerçekleşecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için geri sayım başladı



SNX Türkiye için 'Erciyes'e gel' adı verilen klip hazırlandı

Şampiyon Kayseri'de belli oluyorKAYSERİ, (DHA) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası 10-12 Mart 2023 tarihleri arasında Erciyes'te düzenlenecek.

Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanlarıyla uluslararası alanda pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde, FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX) heyecanı yaşanacak. Dünya şampiyonunun belirleneceği Erciyes KışFest'te Türkiye ATV ve Motosnow Kupası da yapılacak.

"ERCİYES'E GEL"

Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle gerçekleşecek. SNX Türkiye adıyla düzenlenecek etkinliğin tanıtımı için özel bir klip de hazırlandı. Erciyes'e özgü düzenlenen ve 'Erciyes'e gel' adı verilen şarkının klibinde Erciyes'in güzellikleri, kar motosikleti yarışlarından görüntüler, pistlerden ve sporseverlerden detaylar yer aldı. Özellikle gençlerin beğenisini alan şarkıda Erciyes Kayak Merkezi´nin keyifli ortamı hem şarkı hem şiirsel bir dille ifade ediliyor.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN MERKEZİ OLDU

2015 yılında Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Avrupa Kupası'nın düzenlendiği Erciyes Kayak Merkezi, 2016, 2017 ve 2018'de de FIS Snowboard Dünya Kupası'na, 9 Şubat 2020'de de Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından düzenlenen Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Erciyes'te Snowkite Dünya Kupası, Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu gibi son 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışı yapıldı. 2017, 2018 ve 2019'da Kar Voleybolu Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapan Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'nda da sporcuları ağırladı.

100'E YAKIN ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

FIM tarafından İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan SNX-Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 2023 yılında Erciyes Kayak Merkezi'nde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleştirilecek. bin 350 metrelik parkurda yer alan atlama rampaları ve zorlu virajlardaki yarışlar ABD'de CBS Sport, Avrupa'da Sport TV Network ve Eurosport, Asya ve Güney Amerika'da da Fox Sport kanalları aracılığıyla tüm dünyayla buluşacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek konu hakkında yaptığı açıklamada, "Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes'in tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Erciyes için yeni bir milat olacaktır" değerlendirmesinde bulunmuş; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tanıtımda, "100'e yakın ülkede canlı yayınla şehrimiz ve ülkemiz tanıtılacak" ifadelerini kullanmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tanıtım görüntüleri

Hazırlanan klipten detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA

2023-01-27 19:05:16



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