Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 3'ü ağır, 25 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, işçileri taşıyan midibüsün takla attığı kazada 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı´nda meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan Ergün Öztürk yönetimindeki 38 P 0793 plakalı midibüs, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Öztürk ile 24 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-01-28 09:55:07
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