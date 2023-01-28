Tartıştığı iş arkadaşını bıçakla yaraladı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Ferhat T., aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet T.'yi bıçakla yaraladı.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazada çalışan iş arkadaşları Ferhat T. ile Ahmet T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ferhat T. tezgahtan aldığı bıçakla, Ahmet T.'yi yaralayıp kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Ahmet T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, şüpheli Ferhat T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-01-28 13:22:58
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