Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 24 yaralı (2)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün takla attığı kazada yaralanan Seyfullah Sezer (45), kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sezer'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kondu. 2'si ağır, 24 kişinin tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2023-01-28 14:57:40
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