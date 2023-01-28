Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 1 ölü, 24 yaralı (2)

Siz bu 5 insan tipinden hangisine uyuyorsunuz?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün takla attığı kazada yaralanan Seyfullah Sezer (45), kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sezer'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kondu. 2'si ağır, 24 kişinin tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2023-01-28 14:57:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.