Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor: 85-79

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Anıl Veziroğlu, Hasan Ok

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 34, Sevgi 6, Zeynep Öykü 2, Landrum 23, Eylül, Burcu, Nisa 2, Şuğranur 13, Feray 5

OGM ORMANSPOR: Thomas 16, Kübra, Dubljevic 22, Williams 22, Sera, Damla 5, Banu 10, Nazlı Bircan 4

1'İNCİ PERİYOT: 14-19

DEVRE: 36-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17´nci haftasında OGM Ormanspor´u konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol maçı 85-79´luk skorla kazandı. Maçın en skorer ismi 34 sayı ile Weaver oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-01-29 15:31:18



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