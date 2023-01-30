Kayseri'de esnafın sopalı kavgasında 2 yaralı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Suriye uyruklu esnaf arasında çıkan sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu esnaf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz öğrenilemeyen kuyumcu 3 kişi, parfüm dükkanı işleten Zekeriya C. ve Abdurrahman C. kardeşleri sopayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Suriyeli 2 kardeşi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi 3 kişi ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY

2023-01-30 15:01:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.