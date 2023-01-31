Kayseri'de kaçak silah ticareti operasyonunda 8 kişi adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kaçak silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 8'i, adliyeye sevk edildi. 4 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı belirtilen kişilere yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik takibin ardından 12 şüpheliye yönelik adreslerine operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 55 tabanca, 62 şarjör, 1 tüfek, 1504 fişek ve tabanca montajında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi ise adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-01-31 11:11:13
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