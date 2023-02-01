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ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 4 canlı model alınacak

DHA

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 4 canlı model alınacak


Sümeyye MURATÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, istihdam edilmek üzere 4 canlı model alacak.
ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde istihdam edilmek üzere 2 kadın ile 2 erkek canlı model alımı gerçekleştirilecek. Bugün yayımlanan ilanda mevsimlik çalışma gereğince alınacak 4 modelin 2023 yılı eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılacağı belirtildi. Canlı model olmak isteyen adaylarda aranacak şartlar ise şu şekilde belirtildi;
"1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 3Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 4Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 5KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 6Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 7Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 8Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6´ncı maddesi gereği 'İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi' hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 917.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu' gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.) 10Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday sözlü sınav sonucunda belirlenecektir."
Başvuracak adaylar için yaş şartı 18 ile 36 aralığı olduğu belirtilirken, çalışma şartları ise, "1İstihdam edilecek canlı model 2023 yılı için eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılacaktır. 2Çalışma süresi; Eğitim ve öğretim süresiyle sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 saati geçmemek kaydıyla 2023 yılı ile sınırlı olacaktır. 3İstihdam edilecek canlı modelin mali ve sosyal haklara ilişkin işlemleri Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde düzenlenecektir" ifade edildi.
Canlı model olmak isteyen adayların 15 gün içinde Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari İşler ve Kadro Şube Müdürlüğü'ne başvurmaları istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Hacer Sümeyye MURAT-Özge Zeynep ARIK
2023-02-01 13:00:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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